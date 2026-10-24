Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों ने युवा ग्रामसभा में उठाए विकास के मुद्दे
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
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व्यासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ तुंबी में शुक्रवार को युवा ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए गांव के विकास से जुड़ी समस्याओं को उठाया।
युवा ग्रामसभा में कक्षा 11वीं के छात्र लक्की ने सरपंच और 12वीं की छात्रा दीक्षा ने ग्राम सचिव की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने ग्रामीणों के रूप में गांव के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कच्ची गलियों को पक्का करवाने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग रखी।
कक्षा 12वीं की मानली ने प्रधानाचार्य, मानसी ने कृषि विभाग के एडीओ, वंदिता ने विद्युत विभाग के एसडीओ, रिया ने स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर, प्रिया ने पशुपालन विभाग की डॉक्टर और मानवी ने सुपरवाइजर की भूमिका निभाई।
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स्कूल के राजनीति विज्ञान प्रवक्ता नरिंद्र जीत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में डायट यमुनानगर से राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता अमरजीत सिंह ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद
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युवा ग्रामसभा में कक्षा 11वीं के छात्र लक्की ने सरपंच और 12वीं की छात्रा दीक्षा ने ग्राम सचिव की भूमिका निभाई। विद्यार्थियों ने ग्रामीणों के रूप में गांव के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कच्ची गलियों को पक्का करवाने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग रखी।
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कक्षा 12वीं की मानली ने प्रधानाचार्य, मानसी ने कृषि विभाग के एडीओ, वंदिता ने विद्युत विभाग के एसडीओ, रिया ने स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर, प्रिया ने पशुपालन विभाग की डॉक्टर और मानवी ने सुपरवाइजर की भूमिका निभाई।
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स्कूल के राजनीति विज्ञान प्रवक्ता नरिंद्र जीत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में डायट यमुनानगर से राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता अमरजीत सिंह ने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संवाद