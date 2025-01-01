समाज को चरित्र निर्माण की आवश्यकता : रणधीर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Mon, 05 Oct 2026 12:56 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को प्राचीन शिव मंदिर भटली में मासिक महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने सामूहिक साधनाक्रम पूरा कर दिव्य महाआरती का लाभ लिया।
संगठन के प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह ने कहा कि समाज को दिखावे की भक्ति के बजाय आत्मिक शुद्धि और चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। आत्मा से की गई भक्ति से ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति संभव है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप कलेसर ने कहा कि लोगों को अपने विचारों को पवित्र बनाकर अच्छे कर्म करने चाहिए।
उन्होंने नशे और मांसाहार से मुक्त चरित्रवान जीवन अपनाने तथा सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव बहादुर सिंह ने बताया कि 19, 20 और 21 अक्तूबर को पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में शक्ति चेतना जनजागरण त्रिशक्ति साधना शिविर आयोजित किया जाएगा।
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उन्होंने श्रद्धालुओं से शिविर में पहुंचने का आह्वान किया।संचालन प्रविता कांबोज ने किया। युवा मोर्चा की प्रदेश महासचिव श्रुति कांबोज ने श्रद्धालुओं का आभार जताया। इस अवसर पर रण सिंह, जोगिंद्र कांबोज, राजेंद्र भटली, कमल आहूजा, बीरबल बरेहड़ी, संजय त्यागी, मुकेश कुमार, साहिल राव, कपिल, सुभाष मित्तल, अशोक राणा मौजूद रहे।
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यमुनानगर। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को प्राचीन शिव मंदिर भटली में मासिक महाआरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने सामूहिक साधनाक्रम पूरा कर दिव्य महाआरती का लाभ लिया।
संगठन के प्रदेश प्रभारी रणधीर सिंह ने कहा कि समाज को दिखावे की भक्ति के बजाय आत्मिक शुद्धि और चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। आत्मा से की गई भक्ति से ही आत्मिक आनंद की प्राप्ति संभव है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप कलेसर ने कहा कि लोगों को अपने विचारों को पवित्र बनाकर अच्छे कर्म करने चाहिए।
विज्ञापन
उन्होंने नशे और मांसाहार से मुक्त चरित्रवान जीवन अपनाने तथा सदाचार के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव बहादुर सिंह ने बताया कि 19, 20 और 21 अक्तूबर को पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में शक्ति चेतना जनजागरण त्रिशक्ति साधना शिविर आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने श्रद्धालुओं से शिविर में पहुंचने का आह्वान किया।संचालन प्रविता कांबोज ने किया। युवा मोर्चा की प्रदेश महासचिव श्रुति कांबोज ने श्रद्धालुओं का आभार जताया। इस अवसर पर रण सिंह, जोगिंद्र कांबोज, राजेंद्र भटली, कमल आहूजा, बीरबल बरेहड़ी, संजय त्यागी, मुकेश कुमार, साहिल राव, कपिल, सुभाष मित्तल, अशोक राणा मौजूद रहे।