फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Six samples of sweets were collected and sent for testing

Yamuna Nagar News: मिठाइयों के छह नमूने लेकर जांच के लिए भेजे

Sat, 24 Oct 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Six samples of sweets were collected and sent for testing
यमुनानगर में मिठाई के सैंपल लेती टीम। विभाग
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सैंपलिंग अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर की विभिन्न दुकानों से मिठाइयों के छह सैंपल लिए। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. गुलाब सिंह के नेतृत्व में टीम ने अलग-अलग स्थानों पर दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने फार्मर डेयरी से चना दाल बर्फी का एक सैंपल लिया। सोनू स्वीट्स से खोया बर्फी का नमूना लिया गया। वहीं, कृष्णा स्वीट्स से मुर्गी छेना और मट्ठी के दो सैंपल भरे गए। इसके अलावा न्यू राम भरोसे स्वीट्स से चमचम का एक सैंपल लिया गया।
विज्ञापन

सागर स्वीट्स रसगुल्ला फैक्टरी से रसगुल्ला का नमूना लिया गया। टीम के सदस्य मोहित और संजीव भी शामिल रहे। डॉ. गुलाब सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन में मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावट की आशंका को देखते हुए विभाग की ओर से निगरानी बढ़ाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सैंपलिंग अभियान के तहत दुकानों पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।विभाग की टीम ने विभिन्न दुकानों से नमूने एकत्रित किए। अब प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का पता चलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed