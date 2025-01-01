Yamuna Nagar News: विद्यार्थियों को बताए महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत

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जगाधरी। महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय में महाराजा अग्रसेन जयंती श्रद्धा व उत्साह से मनाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों को महाराजा अग्रसेन के जीवन, उनके सिद्धांतों व समाज के उत्थान में उनके योगदान से परिचित कराया गया।कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने कविताओं से महाराजा अग्रसेन के के आदर्शों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। रिया, हर्षप्रीत, रेनू, नेहा और विवेक सहित अन्य विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियों से सामाजिक एकता और मानवीय मूल्यों का महत्व बताया। उनके विचारों में समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और जरूरतमंदों की सहायता करने का संदेश प्रमुख रहा।प्राचार्या डॉ. करुणा ने कहा कि महाराजा अग्रसेन का जीवन समाज सेवा, समानता, अहिंसा और परोपकार की भावना का प्रतीक है। उनके सिद्धांत आज भी समाज को एकता, सद्भाव और सहयोग के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थियों को महापुरुषों के जीवन से सीख लेकर अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए।उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय संवेदनाओं का विकास करना भी है। महाराजा अग्रसेन के विचारों को अपनाकर समाज में आपसी सहयोग और समानता की भावना को मजबूत किया जा सकता है। महाराजा अग्रसेन ने समाज में आर्थिक सहयोग, भाईचारे और जनकल्याण को बढ़ावा देने पर जोर दिया था।