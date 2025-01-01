Yamuna Nagar News: टीबी के 100 मरीजों को भेंट की किट

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यमुनानगर। रोटरी क्लब यमुनानगर की ओर से शुक्रवार को जिला नागरिक अस्पताल में टीबी के 100 मरीजों को किट वितरित की गईं। इसके साथ ही क्लब की ओर से ससौली रोड स्थित राइजिंग स्टार शिवालिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नेत्र एवं दंत जांच शिविर लगाया गया। इसमें करीब 400 बच्चों की आंखों और दांतों की जांच की गई। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सामाजिक संस्थाओं और आमजन की भागीदारी भी जरूरी है। इस मौके पर रोटरी के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन सुभाष, प्रकल्प के चेयरपर्सन राजीव मित्तल, ऐन प्रीति मित्तल, प्रधान अभिषेक दत्ता, सचिव हरविंद्र सिंह, रोटेरियन डॉ. दिव्या मंगला, डॉ. चारु और डॉ. पुनीत कालरा मौजूद रहे। संवाद