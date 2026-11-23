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आज और मंगलवार को अंबाला और यमुनानगर की तरफ से आने वाली रोडवेज की बसें दोपहर से कपालमोचन मेला क्षेत्र तक नहीं जाएंगी। ये बसें केवल व्यासपुर स्थित शिव चौक तक ही चलेंगी। इसके आगे बसों के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।प्रशासन की ओर से यह फैसला मेला क्षेत्र में जाम की स्थिति बनने से रोकने और श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए लिया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने यातायात नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।मेला क्षेत्र में केवल बसों के प्रवेश पर ही रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि कार और जीप को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। व्यासपुर में पुलिस की ओर से नाका लगाया गया है। यहां से निजी वाहनों को चौराही रोड की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। इसके चलते श्रद्धालुओं को अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही रखने होंगे और आगे की दूरी तय करने के लिए प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार जाना होगा। पुलिस का प्रयास है कि मुख्य मेला क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही कम से कम रहे, ताकि स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खासकर रात के समय स्नान के दौरान भीड़ बढ़ने पर यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहेगा।गौरतलब है कि ऐतिहासिक कपालमोचन मेले में सबसे अधिक श्रद्धालु पंजाब से पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद श्रद्धालुओं के अपने घरों की ओर लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन ने पहले से ही यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने की तैयारी की है, ताकि वापसी के दौरान भी जाम की स्थिति न बने।कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले में इस बार विशेष आकर्षण 500 ड्रोन से होने वाला लेजर एंड साउंड शो रहेगा। आज रात 8 बजे आसमान में ड्रोन के माध्यम से भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार मेले में इस तरह का आयोजन करवाया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। हालांकि, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा सरकार के अन्य मंत्रियों के पहुंचने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पिछले दो दिनों से कार्यक्रम निर्धारित होने के बावजूद कोई मंत्री मेले में नहीं पहुंचा है। मेला प्रशासक एवं एसडीएम व्यासपुर डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि रात 8 बजे ड्रोन शो होगा और इसके बाद रात 12 बजे तीनों सरोवरों में स्नान होगा।