Yamuna Nagar News: जेएमआईटी ने जीता वॉलीबॉल का खिताब

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रादौर। जेएमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज रादौर में शुक्रवार को हुई एक दिवसीय अंतर महाविद्यालय मुकंद कप वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मेजबान जेएमआईटी रादौर की टीम ने खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में जेएमआईटी की टीम ने एमएलएन कॉलेज यमुनानगर की टीम को हराकर पहला स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता में एमएलएन कॉलेज रादौर, एसजेपी दामला, जेएमआईईटीआई रादौर, एमएलएन कॉलेज यमुनानगर और मेजबान जेएमआईटी रादौर की टीमें शामिल हुईं। टीमों के बीच मुकाबले हुए, जिनमें खिलाड़ियों ने जीत के लिए प्रयास किए। फाइनल में जेएमआईटी रादौर और एमएलएन कॉलेज यमुनानगर की टीमें आमने-सामने रहीं। कड़े मुकाबले के बाद जेएमआईटी की टीम विजेता बनी।कार्यक्रम के दौरान हरियाणा पुलिस में उपनिरीक्षक अनिल कांबोज को सम्मानित किया गया। वह मुकंदलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर के पूर्व विद्यार्थी हैं और वॉलीबॉल के आधार पर हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे। वह तीन बार अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। संस्थान की ओर से उनकी खेल उपलब्धियों और खेल के प्रति समर्पण का उल्लेख किया गया। जेएमआईटी के निदेशक डॉ. एसके गर्ग ने विजेता टीम को बधाई देते हुए सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। प्रभारी डॉ. यूपी सिंह और खेल प्रशिक्षक डॉ. गुलशन कुमार का योगदान रहा। प्रतियोगिता में शामिल टीमों को आपसी तालमेल और खेल कौशल के आधार पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिला।