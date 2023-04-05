Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
समारोह
ऑल इंडिया पीएनबी पेंशनर्स एंड रिटायरिज एसोसिएशन का दिपावली मिलन समारोह आंबेडकर भवन सेक्टर -17 में सुबह 10 बजे।
प्रतियोगिता
बाल भवन मॉडल टाउन में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
महोत्सव
डीएवी गर्ल्स कॉलेज में जोनल यूथ महोत्सव सुबह 10 बजे
सत्संग
वार्षिक समता सत्संग सम्मेलन समता योग आश्रम में सुबह 10 बजे
विज्ञापन
ऑल इंडिया पीएनबी पेंशनर्स एंड रिटायरिज एसोसिएशन का दिपावली मिलन समारोह आंबेडकर भवन सेक्टर -17 में सुबह 10 बजे।
प्रतियोगिता
बाल भवन मॉडल टाउन में बच्चों की रंगोली प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
महोत्सव
डीएवी गर्ल्स कॉलेज में जोनल यूथ महोत्सव सुबह 10 बजे
सत्संग
वार्षिक समता सत्संग सम्मेलन समता योग आश्रम में सुबह 10 बजे