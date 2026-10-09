Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 09 Oct 2026 11:58 PM IST
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शिविर
एनसीसी शिविर का आयोजन कपालमोचन में सुबह 10 बजे।
रक्तदान शिविर एससी चौपाल मारवा कलां में सुबह 10 बजे।
रामलीला
रामलीला का मंचन पुरानी अनाज मंडी जगाधरी में रात 8 बजे।
रामलीला का मंचन का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन रामा ड्रामेटिक क्लब रादौर नाचरौन में रात 9 बजे।
रासलीला
श्रीकृष्ण रासलीला का आयोजन भगवान परशुराम भवन गोविंदपुरी में रात 8 बजे।
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एनसीसी शिविर का आयोजन कपालमोचन में सुबह 10 बजे।
रक्तदान शिविर एससी चौपाल मारवा कलां में सुबह 10 बजे।
रामलीला
रामलीला का मंचन पुरानी अनाज मंडी जगाधरी में रात 8 बजे।
रामलीला का मंचन का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला का आयोजन रामा ड्रामेटिक क्लब रादौर नाचरौन में रात 9 बजे।
रासलीला
श्रीकृष्ण रासलीला का आयोजन भगवान परशुराम भवन गोविंदपुरी में रात 8 बजे।