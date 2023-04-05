Yamuna Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 16 Oct 2026 12:34 AM IST
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आयोजन
राष्ट्रीय नवाचार दिवस पर जीएनजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे।
रामलीला
रामलीला मंचन का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन गांव नाचरौन में रात 8 बजे।
विज्ञापन
राष्ट्रीय नवाचार दिवस पर जीएनजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे।
रामलीला
रामलीला मंचन का आयोजन रामपुरा के ग्रीन पार्क में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन करेहड़ा खुर्द में रात 8 बजे।
रामलीला मंचन का आयोजन गांव नाचरौन में रात 8 बजे।