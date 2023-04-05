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सभा के सदस्य बिंदर, राजबीर, रूपचंद, बलवंत सिंह, गोल्डी, कंवर, जगदीश, समय सिंह, नरेश और रवि ने बताया कि सभा ने गांव की हर बेटी के विवाह पर उसे सिलाई मशीन देने का संकल्प लिया है। इसका उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके भविष्य को संवारने में सहयोग करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल से बेटियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सभा सदस्यों ने अन्य गांवों के लोगों से भी अपील की कि वे अपने स्तर पर ऐसी मुहिम चलाकर बेटियों को विवाह के अवसर पर उपयोगी उपहार भेंट करें। संवाद

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रादौर। गुरु रविदास मंदिर सभा दौलतपुर की ओर से जागृति मुहिम के तहत गांव की बेटियों के विवाह में सिलाई मशीन भेंट करने की पहल की गई है। इसी कड़ी में सभा के सदस्यों ने गुरदयाल सिंह की बेटी सपना देवी के विवाह पर उसे सिलाई मशीन भेंट की। यह इस मुहिम का पहला आयोजन रहा।