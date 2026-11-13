Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Yamuna Nagar News ›   Gori the First and Keshav the Second

Yamuna Nagar News: प्रतियोगिता में गोरी प्रथम, केशव द्वितीय

Fri, 13 Nov 2026 12:52 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर Updated Fri, 13 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Gori the First and Keshav the Second
कार्यक्रम के दौरान मौजूद विद्यार्थी व ​​शिक्षक। संस्थान
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रादौर। शहर के जेएमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी विभाग तथा क्रिएटिव फिंगर्स क्लब के संयुक्त तत्वावधान में वीरवार को जेएमआईटीस गॉट लेटेंट सीजन-1 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में गोरी ने प्रथम, केशव ने द्वितीय और खुशी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया।
संस्थान के निदेशक डॉ. एसके गर्ग ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियां विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा पहचानने और निखारने का अवसर देती हैं। तकनीकी शिक्षा के साथ रचनात्मक सोच, आत्मविश्वास, संप्रेषण क्षमता और व्यावहारिक कौशल भी सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने क्रिएटिव फिंगर्स क्लब की पहल की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का आयोजन डॉ. एलएस रीन, डॉ. अनीता अबरोल और डॉ. शोभा सैनी के मार्गदर्शन में किया गया। प्रतियोगिता में संस्थान के पूर्व विद्यार्थी अरुष, कशिश, संयम और नितिश ने निर्णायक की भूमिका निभाई। आयोजन को सफल बनाने में क्रिएटिव फिंगर्स क्लब के हिमांशु, हर्ष, खुशी त्यागी, मंथन, त्रिशा, हिमांशी शर्मा, रिधांशी, प्रियम, अर्शी वालिया, मानवी, हिमेश, यशिका, समीर वर्मा और प्रिंस का योगदान रहा। इस अवसर पर रजिस्ट्रार डॉ. नवदीप चोपड़ा, डॉ. गौरव शर्मा, डॉ. विकास जुनेजा, डॉ. उमेश सिंह, डॉ. वंदना और डॉ. मीनाक्षी चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed