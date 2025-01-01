Yamuna Nagar News: शास्त्रीय नृत्य में जीएनजी कॉलेज की टीम प्रथम

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जगाधरी। डीएवी गर्ल्स कॉलेज में तीन दिवसीय युवा महोत्सव की शुक्रवार को विद्यार्थियों ने रंगारंग शुरुआत की। पहले दिन शास्त्रीय नृत्य, लोकगीत, समूह गायन, हरियाणवी लूर नृत्य और हरियाणवी पॉप गायन की प्रतियोगिता करवाई गई।शास्त्रीय नृत्य में जीएनजी कॉलेज की टीम ने पहला व गुरु नानक खालसा कॉलेज की टीम ने दूसरा स्थान पाया। कोरियोग्राफी में जीएनजी कॉलेज की टीम ने पहला, एमएलएन कॉलेज की टीम ने दूसरा तथा गुरु नानक खालसा कॉलेज की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रश्नोत्तरी में मुंकद लाल कॉलेज ने पहला, गुरु नानक खालसा काॅलेज ने दूसरा और डीएवी गर्ल्स कॉलेज की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।लोकगीत शैली में जीएनजी कॉलेज ने पहला, राजकीय महाविद्यालय छछरौली ने दूसरा तथा डीएवी गर्ल्स कॉलेज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय सुगम गायन में जीएनजी कॉलेज ने पहला, एमएलएन ने दूसरा तथा डीएवी कॉलेज ने तीसरा स्थान पाया। समूह सांग शैली में जीएनजी ने पहला, डीएवी कॉलेज ने दूसरा तथा राजकीय महाविद्यालय छछरौली ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। महोत्सव की प्रतियोगिताएं देर शाम तक चली।लूर नृत्य में दिखाई हरियाणा की लोक संस्कृतिहरियाणवी लूर नृत्य प्रतियोगिता दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिभागियों ने मेरा दामण लाइयो लोकगीत की धुन पर पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। हरियाणा की धरती न्यारी, संस्कृति इसकी सबसे प्यारी जैसे भावों से सजी प्रस्तुति में प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की झलक दिखाई दी।अंधविश्वास के खिलाफ किया जागरूकजीएनजी कॉलेज की छात्राओं ने काला जादू, अंधविश्वास का जाल एवं तंत्र-मंत्र विषय पर कोरियोग्राफी से समाज में फैली कुरीतियों और उनसे पैदा होने वाली समस्याओं को दर्शाया। प्रस्तुति के जरिए लोगों को अंधविश्वास से दूर रहकर विवेक और समझदारी से काम लेने का संदेश दिया। वहीं, गुरु नानक खालसा कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति से नशे पर प्रहार किया।