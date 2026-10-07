Yamuna Nagar News: किसानों का पोर्टल पर नहीं सत्यापन

व्यासपुर। धान खरीद शुरू होने के एक सप्ताह बाद भी सैकड़ों किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सत्यापन नहीं होने से किसानों को फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष गुरभजन सिंह की अगुवाई में किसानों ने मंगलवार को एसडीएम व्यासपुर डॉ. कुलदीप सिंह से मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा।गुरभजन सिंह ने कहा कि सैकड़ों किसानों का सत्यापन अब तक पूरा नहीं हुआ है। इससे किसानों को मंडियों में फसल बेचने में दिक्कत आ रही है। किसानों ने आ रही कमियों को जल्द दूर करने और लंबित सत्यापन का कार्य पूरा कराने की मांग की। एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मंडी सुपरवाइजर दीपक कुमार ने कहा कि फसल सत्यापन कृषि विभाग या उपमंडल प्रशासन का कार्य है। संबंधित अधिकारी समस्या का समाधान करेंगे।