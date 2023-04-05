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विद्यार्थियों के मार्च पास्ट के बाद नन्हें खिलाड़ियों के लिए पिक द बॉल, हर्डल रेस, बॉल बैलेंसिंग गेम, काउंट एंड रन, मैच द शेप, बॉल इन बास्केट, बॉल इन कप और रिले रेस जैसी प्रतियोगिताएं करवाई गईं। प्रतियोगिताओं के दौरान बच्चों ने एक-दूसरे का उत्साह भी बढ़ाया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सम्मान समारोह करवाया जाएगा। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के साथ अन्य विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।प्राचार्या मोनिका शर्मा ने बताया कि खेल उत्सव सात दिन तक चलेगा। इसमें विभिन्न सदनों के बीच बास्केटबॉल, खो-खो, कराटे और कबड्डी सहित कई खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इनमें विद्यालय के विद्यार्थी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेल में हार-जीत होती है। जीत पर ज्यादा उत्साहित व हार पर निराश नहीं होना चाहिए। खेल हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। चेयरमैन जीएस शर्मा ने कहा कि खेल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, सहयोग और सामूहिक रूप से काम करने की भावना विकसित होती है। इस दौरान भानु, रेखा, नवीन, ममता, गीतांजलि, उपासना, पूनम, मिंटी, दीपिका, गुरप्रीत, दीपा, मनी, ज्योति और अल्बर्ट सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। संवाद