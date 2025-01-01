Yamuna Nagar News: छलौर में श्रीराम जन्म के मंचन पर गूंजे जयकारे

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व्यासपुर। खंड के गांव छलौर में वीरवार रात रामा क्लब की ओर से रामलीला का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गांव की पूरी पंचायत ने किया। इस दौरान गांव के सरपंच और पंचायत सदस्य मौजूद रहे। रामलीला कमेटी की ओर से पंचायत के सदस्यों को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया।रामलीला के पहले दिन भगवान श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का मंचन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को भावविभोर कर दिया। भगवान श्रीराम के जन्म का प्रसंग आते ही पंडाल जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।रामलीला रामा क्लब के प्रधान रविंद्र कश्यप, निदेशक मास्टर जयप्रकाश कांबोज, उप निदेशक शिवदत्त कांबोज, उप प्रधान कंवरपाल कांबोज, संचालक मदनपाल कश्यप और कोषाध्यक्ष चरित्र कांबोज ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। वह एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भाई के रूप में जाने जाते हैं।रामलीला के पहले दिन राजा दशरथ और श्रृंगी ऋषि के प्रसंगों का भी मंचन किया गया। राजा दशरथ का किरदार सतीश कांबोज ने निभाया, जबकि श्रृंगी ऋषि की भूमिका सतीश मिस्त्री ने निभाई। दोनों कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों की सराहना हासिल की। राम जन्म के दृश्य ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में गांव के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।