Yamuna Nagar News: राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए 51 खिलाड़ी चयनित

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जगाधरी। ब्राइट स्किल इंटरनेशनल स्कूल के 51 खिलाड़ियों का राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन हुआ है। खिलाड़ियों ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।विद्यालय के 125 विद्यार्थियों ने खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। इनमें से 84 खिलाड़ियों ने जिलास्तरीय प्रतियोगिता में स्थान बनाया था। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कूल के 51 खिलाड़ियों ने अपना नाम राज्य स्तर के लिए पक्का कर लिया है।विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खंड व जिलास्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अनुशासन और मेहनत के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। जिलास्तर पर चयन के बाद अब 51 खिलाड़ी अब राज्यस्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भी विद्यालय के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक गौरव और अमित सैनी ने खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। प्रबंधन ने बताया कि विद्यार्थियों के चयन में उनके नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।विद्यालय के 51 खिलाड़ियों के राज्य स्तर के लिए चयनित होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों में उत्साह है। सभी चयनित खिलाड़ी आगामी प्रतियोगिताओं के लिए कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रेरित किया।