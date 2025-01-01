Yamuna Nagar News: कुष्ठ आश्रम में लगाए 10 अग्निशामक यंत्र

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जगाधरी। सेवा संकल्प अभियान के तहत जिला रेडक्रॉस सोसायटी ने जगाधरी स्थित श्री राधा कृष्ण कुष्ठ आश्रम में सुरक्षा की दृष्टि से 10 अग्निशामक यंत्र स्थापित किए हैं। आश्रम में वर्तमान में 40 परिवारों के करीब 62 रोगी रह रहे हैं। सोसायटी के सचिव संजीव धीमान ने बताया कि अग्निशामक यंत्र स्थापित करने के साथ आश्रम में रहने वाले लोगों को इनके इस्तेमाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। रेडक्रॉस सोसायटी का उद्देश्य केवल आपदा के समय सहायता पहुंचाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद और वंचित वर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना भी है। संवाद