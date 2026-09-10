हरियाणा: कौशल विश्वविद्यालय भर्ती में खेल, 2 पदों की भर्ती का विज्ञापन देने से पहले बदल दिए योग्यता के मानक

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 2020 में हुई वरिष्ठ कौशल प्रशिक्षक (संचार कौशल) और मास्टर कौशल प्रशिक्षक (संचार कौशल) के एक-एक पद की भर्ती में कथित तौर पर अनियमितता हुई है। योग्यता मानक बदलने, पात्रता पर आपत्ति के बाद अभ्यर्थी को पात्र बनाने, साक्षात्कार में ज्यादा अंक देने और पहले से अनुबंध पर काम कर रहे अभ्यर्थियों के चयन से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले में अज्ञात शिकायत पर तत्कालीन महानिदेशक डॉ. विवेक अग्रवाल की तरफ से गंभीर मामला लिखकर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) को जांच के निर्देश दिए गए थे।

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कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण की अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने जांच के बाद रिपोर्ट महानिदेशक, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण को सौंपी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक दोनों चयनित अभ्यर्थी पहले ही विश्वविद्यालय में अनुबंध आधार पर काम कर रहे थे। उनकी सेवाओं का समय-समय पर विस्तार भी किया गया। इस रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के कई आरोपों को जांच के बाद प्रमाणित माना गया है। रिपोर्ट अब महानिदेशक के स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए विचाराधीन है। इस रिपोर्ट की कॉपी अमर उजाला के पास उपलब्ध है।