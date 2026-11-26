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-मूलरूप से झज्जर जिले के दादनपुर गांव की रहने वाली हैं पहलवान आशु-चार साल से ककरोई रोड सोनीपत स्थित युद्धवीर अखाड़े में ले रही हैं कुश्ती का प्रशिक्षणसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। दिल्ली में आयोजित आठवें ऑल इंडिया चंदगीराम गोल्ड कप कुश्ती प्रतियोगिता में ककरोई रोड स्थित युद्धवीर अखाड़े की महिला पहलवान आशु ने शानदार प्रदर्शन किया है। आशु को प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान चुना गया। उन्हें बेस्ट रेसलर ऑफ द टूर्नामेंट (महिला) की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया।प्रशिक्षक कुलबीर राणा ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 23-24 नवंबर तक दिल्ली के प्रहलादपुर स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। दिल्ली पुलिस की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर के पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसमें युद्धवीर अखाड़े की आशु ने अपने दमदार खेल से निर्णायकों को प्रभावित किया और सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान का खिताब अपने नाम किया।मूलरूप से झज्जर जिले के गांव दादनपुर की रहने वाली आशु चार वर्षों से युद्धवीर अखाड़े में कुश्ती का प्रशिक्षण ले रही हैं। नियमित अभ्यास, मेहनत और अनुशासन के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। आशु की इस उपलब्धि से उनके गांव और अखाड़े में खुशी का माहौल है।उनकी सफलता को युवा महिला पहलवानों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है। अखाड़े में प्रशिक्षण ले रही अन्य बाल पहलवानों को भी उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जिला खेल अधिकारी मनोज यादव, प्रशिक्षक सीमा राणा, समीक्षा खरब, अखाड़ा संचालक देवी सिंह और हिंद केसरी युद्धवीर राणा ने उन्हें बधाई दी।