Sonipat News: इंटरनेट का कटा तार, गन्नौर तहसील और एसडीएम कार्यालय में दिनभर कामकाज प्रभावित

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कई लोग घंटों इंतजार करने के बाद बिना काम करवाए ही लौटने के लिए मजबूर हो गए। वहीं, कार्यालयों में बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर भी इंटरनेट सेवा बहाल होने का इंतजार करते रहे लेकिन शाम तक सेवाएं सुचारु नहीं हो पाईं।विभागीय कामकाज के लिए तहसील में आए अनिल, सुभाष, महेंद्र, रणबीर ने बताया कि वे जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी की नकल, भूमि रिकॉर्ड की जानकारी और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आए हैं। इनमें से कई कार्यों में ऑनलाइन रिकॉर्ड और डिजिटल पोर्टल की जरूरत होती है।इंटरनेट सेवाएं बाधित होने से इनसे संबंधित कामकाज प्रभावित हुआ। एसडीएम कार्यालय में विभिन्न प्रशासनिक आवेदन पत्रों, जनशिकायतों, ऑनलाइन व्यवस्था पर निर्भर कार्य पूरे न होने से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा।-कोट - रेलवे रोड पर सीवर लाइन दबाने के कारण इंटरनेट की केबल कट गई थी। सोमवार को कार्यालय में आए तो पता चला। इसके बाद संबंधित विभाग को चालू करने के लिए आदेश दिए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। उम्मीद है कि जल्दी ही इंटरनेट सेवाएं चालू हो जाएंगी। - प्रवेश कादियान, एसडीएम, गन्नौर।