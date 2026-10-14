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Sonipat News: हाईवे पर बस की टक्कर से ग्रामीण की मौत

Wed, 14 Oct 2026 02:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 14 Oct 2026 02:15 AM IST
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Villager dies after being hit by a bus on the highway
गोहाना। रोहतक-पानीपत हाईवे पर सैनीपुरा गांव के अड्डे पर सोमवार शाम रोडवेज बस की टक्कर से सत्यवान (42) की मौत हो गई। वह अपने पिता जिले सिंह को बस में बैठाने आए थे। बस की टक्कर से घायल सत्यवान को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सत्यवान गांव में सिलाई का काम करते थे और पांच बेटियों के पिता थे। वह परिवार में अकेले कमाने वाले थे। शिकायतकर्ता सुखबीर ने बताया कि उनके भाई पिता को गोहाना भेजने के लिए अड्डे पर आए थे। इसी दौरान पानीपत की तरफ से आई तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। जांच अधिकारी सबल सिंह ने बताया कि बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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