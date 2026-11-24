Sonipat News: देशभर में कल से किसान आंदोलन शुरू करेगा संयुक्त किसान मोर्चा
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 07:13 PM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 07:13 PM IST
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-दिल्ली में मंदिर मार्ग से जंतर-मंतर तक निकाला जाएगा जुलूस, राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) 26 नवंबर से देशभर में नए किसान आंदोलन की शुरुआत करेगा। राजधानियों और बड़े शहरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। दिल्ली में भी किसान संगठन साझा प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण गरीबों की प्रमुख मांग स्वीकार न होने तक चलेगा।
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसान 26 नवंबर को दोपहर एक बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग पर एकत्रित होंगे। यहां से जंतर-मंतर तक जुलूस निकाला जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वर्ष 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठीं वर्षगांठ पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा देशभर में करीब 100 स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित होंगे।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) 26 नवंबर से देशभर में नए किसान आंदोलन की शुरुआत करेगा। राजधानियों और बड़े शहरों में प्रदर्शन किए जाएंगे। दिल्ली में भी किसान संगठन साझा प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आंदोलन किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण गरीबों की प्रमुख मांग स्वीकार न होने तक चलेगा।
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यवान ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसान 26 नवंबर को दोपहर एक बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग पर एकत्रित होंगे। यहां से जंतर-मंतर तक जुलूस निकाला जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। वर्ष 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन की छठीं वर्षगांठ पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के अलावा देशभर में करीब 100 स्थानों पर प्रदर्शन आयोजित होंगे।
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