Sonipat News: गोशाला में पानी से भरे गड्ढे में डूबे दो सगे भाई, परिवार के बुझे चिराग

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उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव बिनौली का निवासी सागर (7) व कार्तिक (6) एक दिन पहले ही पिता संदीप के साथ गोशाला में आए थे। उनके पिता संदीप गोशाला में पशुओं को चारा डालने का काम करते हैं।वीरवार देर शाम दोनों बच्चे खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। अंधेरा होने तक बच्चे नहीं मिले तो गोशाला के कर्मचारियों ने उनकी तलाश शुरू की। रात को दोनों के शव गड्ढे में मिले। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया।गांव बिनौली के संदीप बुधवार को अपनी पत्नी व दोनों बच्चों सागर व कार्तिक के साथ गांव शाहपुर स्थित गोशाला में काम करने आए थे। वह पहले भी यहां काम कर चुके हैं। वीरवार शाम को दोनों बच्चे गोशाला में बने कमरे से बाहर आकर खेल रहे थे। इसी दौरान दोनों अचानक लापता हो गए। उनकी मां को उनके कपड़े गोशाला परिसर में ही पड़े मिले। उन्हें लगा कि दोनों बच्चे दूसरे कपड़े पहनकर गांव में ही एक शादी समारोह में चले गए होंगे। अंधेरा होने तक घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश कर पुलिस को भी सूचना दी गई।