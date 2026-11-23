संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। गुड्ढ़ा गांव में चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही युवकों पर सरपंच को व्हाट्सएप कॉल कर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। सरपंच समुंद्र ने मामले की प्राथमिकी सिटी थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक व अनिल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी सतीश और बेदू गिरफ्त से बाहर हैं। सभी आरोपी गुड्ढ़ा गांव के ही रहने वाले हैं।समुंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि वह गुरुग्राम में रहते हैं। शनिवार को वह गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। पंचायत चुनाव के दौरान ग्रामीण सतीश के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। इसी रंजिश में उसने शनिवार देर रात करीब दस बजे उन्हें कॉल कर गाली गलौज किया और 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके साथ दीपक और अनिल भी थे। वह सभी ग्रामीण बेदू के प्लाट में बैठे हुए थे। समुंद्र सिंह ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी और सिटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई। एसीपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी सतीश तथा बेदू पुलिस पकड़ से बाहर है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही हैं।