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- अमनदीप सैनी को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह, एबीवीपी से शुरू किया था संगठनात्मक सफरसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नई कार्यकारिणी में सोनीपत के तीन युवाओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। सौरभ कुंडली को सोनीपत और मोई हुड्डा निवासी सचिन शर्मा को गोहाना का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, सोनीपत निवासी अमनदीप सैनी को प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश मंत्री बनाया गया है। तीनों नियुक्तियों को जिले में युवा संगठन के विस्तार और मजबूती के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नई जिम्मेदारी मिलने पर नेताओं ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए संगठन के लिए सक्रियता से काम करने का भरोसा दिया।सौरभ कुंडली बोले- संगठन के लिए मेहनत करूंगासोनीपत जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए सौरभ कुंडली ने प्रदेशाध्यक्ष अक्षित दहिया सहित पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले ही भाजपा से जुड़ाव रहा है। एनसीसी और संघ से जुड़े रहने के साथ मंडल स्तर पर संगठन के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। हर घर तिरंगा अभियान, एसआईआर और लोकसभा व विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। सौरभ ने कहा कि नेतृत्व ने उन पर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने और संगठन को मजबूत करने के लिए वे मेहनत करेंगे।सचिन शर्मा को गोहाना की जिम्मेदारी, बिजेंद्र मलिक ने किया सम्मानितमोई हुड्डा निवासी सचिन शर्मा को गोहाना जिले का भाजयुमो जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शुक्रवार को सोनीपत रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष बिजेंद्र मलिक ने उन्हें सम्मानित किया। मलिक ने कहा कि युवा मोर्चा पार्टी का महत्वपूर्ण संगठनात्मक आधार है। युवाओं की ऊर्जा और समर्पण से जिले में पार्टी की गतिविधियों को नई गति मिलेगी। युवा कार्यकर्ता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस दौरान जिला महामंत्री महेंद्र चिड़ाना, जितेंद्र शर्मा और जिला मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।दो रुपये की पर्ची से शुरू किया सफर, अब प्रदेश मंत्री बने अमनदीपप्रदेश मंत्री नियुक्त किए गए अमनदीप सैनी पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई की है। अमनदीप ने बताया कि वर्ष 2012-13 में कॉलेज के दिनों में दो रुपये की पर्ची कटवाकर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से संगठनात्मक सफर शुरू किया था। इसके बाद पार्टी की मुख्य इकाई में महामंत्री, सेवा संकल्प अभियान की प्रदेश टोली, जिला संयोजक और लीगल सेल के जिला सह-संयोजक जैसे दायित्व निभाए। अब युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री के रूप में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे।