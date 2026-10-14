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Sonipat News: युवक का शव पेड़ पर लटका मिला

Wed, 14 Oct 2026 02:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Wed, 14 Oct 2026 02:31 AM IST
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The young man's body was found hanging from a tree
गन्नौर। गांव बड़ी स्थित रेल कोच फैक्टरी के पीछे मंगलवार को करीब 30 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। राहगीरों ने मामले सूचना पर बड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची ओर शव को कब्जे में लेकर उनकी पहचान के प्रयास किये। मृतक के पास कोई दस्तावेज न होने से उसकी पहचान नहीं हो सकी। थाना प्रभारी जयभगवान ने बताया कि शव को जिला नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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