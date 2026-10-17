Sonipat News: मंडी की अव्यवस्थाओं पर जागे अधिकारी, प्रधान सचिव ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

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प्रधान सचिव ने लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। पिछले दिनों हुई बारिश से मंडी में खुले में पड़ी धान की फसल भीग गई थी, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। खरीद और उठान में देरी के कारण किसानों को मंडी में लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा था। प्रधान सचिव यादव ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से खरीद और उठान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंडी में सफाई समेत किसानों की सुविधा से जुड़ी अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को भी कहा।खरीद प्रभावित होने के कारण :प्रधान सचिव ने बताया कि स्थानीय मिलरों के समय पर नहीं पहुंचने से धान की खरीद में दिक्कत आ रही है। उन्होंने अधिकारियों को खरीद एजेंसियों और मिलरों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए। इससे खरीद और उठान में तेजी आएगी। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।धान की आवक और भाव में गिरावट :बारिश के बाद मंडी में धान की आवक भी प्रभावित हुई है। सामान्य दिनों में रोजाना 20 से 25 हजार क्विंटल धान पहुंच रहा था। शुक्रवार को करीब सात हजार क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई। वीरवार को पहुंची और शुक्रवार को खरीदी गई फसल को मिलाकर करीब 10,000 क्विंटल धान की खरीद हुई। धान की किस्म 1509 के भाव चार हजार रुपये प्रति क्विंटल तक रहे जबकि पिछले सप्ताह इसका भाव करीब 4,200 रुपये प्रति क्विंटल था। वीरवार को 1121 किस्म का धान 5,186 रुपये प्रति क्विंटल बिका, लेकिन शुक्रवार को यह किस्म मंडी में नहीं पहुंची।पीआर धान की खरीद न होने से रोष :मंडी में पीआर धान लेकर पहुंचे किसानों की परेशानी बनी हुई है। शुक्रवार को पीआर धान की खरीद न होने से किसानों ने रोष जताया। कई किसान कई दिन से अपनी फसल लेकर मंडी में बैठे हैं। किसानों ने सरकार से जल्द पीआर धान की सरकारी खरीद शुरू कराने की मांग की। मार्केट कमेटी, सोनीपत के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि बारिश के कारण धान की आवक में कुछ कमी आई है। उन्होंने बताया कि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।