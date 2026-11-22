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-कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की 11 लाख रुपये देने की घोषणासंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां में शनिवार को तीन दिवसीय वार्षिक युवा महोत्सव यूनिफेस्ट-2026 का रंगारंग आगाज हुआ। छात्राओं ने देश के विभिन्न राज्यों के लोकगीतों और लोकनृत्यों की शानदार प्रस्तुतियों से भारतीय संस्कृति के विविध रंग बिखेरे। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मुख्य अतिथि के रूप में महोत्सव का शुभारंभ किया।युवा महोत्सव के पहले दिन छात्राओं ने विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। पारंपरिक वेशभूषा और लोकनृत्यों के माध्यम से छात्राओं ने देश की सांस्कृतिक विविधता को मंच पर जीवंत कर दिया। प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भारतीय लोकसंस्कृति से रूबरू कराया। पूरे परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। मुख्य अतिथि कृष्णलाल पंवार ने कहा कि भगत फूल सिंह ने इसी धरती पर महिला शिक्षा की जो अलख जगाई थी, वह आज एक बड़े शैक्षणिक आंदोलन का रूप ले चुकी है। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का योगदान सराहनीय है। उन्होंने छात्राओं की प्रतिभा और महोत्सव के भव्य आयोजन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि शिक्षित और आत्मनिर्भर बेटियां ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।कैबिनेट मंत्री ने विश्वविद्यालय के लिए 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम होगी।छात्राएं बड़े लक्ष्य तय करें और आगे बढ़ेंपंवार ने छात्राओं से जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा साबित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बेटियां न केवल अपने परिवार, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आत्मविश्वास और मेहनत के दम पर छात्राएं हर मुकाम हासिल कर सकती हैं।सर्वांगीण विकास का मंच है युवा महोत्सव : कुलपतिकुलपति प्रो. सुदेश ने कहा कि युवा महोत्सव छात्राओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण मंच है। इससे उन्हें अपनी रचनात्मकता, कला और सांस्कृतिक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। ऐसे आयोजन छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। इस अवसर पर अनूप लाठर और पद्मश्री लोक कलाकार महाबीर गुड्डू उपस्थित रहे।