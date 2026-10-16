Sonipat News: नारायणी माता की महिमा अपरंपार

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सोनीपत। महलाना रोड स्थित नारायणी माता मंदिर का वार्षिक उत्सव वीरवार को मनाया गया। नगर निगम मेयर राजीव जैन ने भी वहां पहुंचकर माता की पूजा-अर्चना की। भक्तों ने भजन-कीर्तन प्रस्तुत कर मां की महिमा का बखान किया। हवन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। मेयर राजीव जैन ने कहा कि नारायणी माता की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव की पहली पत्नी सती का अवतार महासती नारायणी माता से मन्नत मांगते हैं। मां उनकी मुराद पूरा करती हैं। नारायणी माता की महिमा की ख्याति दूर-दूर तक फैली है। नारायणी माता की पूजा-अर्चना व आराधना हिंदू धर्मावलंबी प्राचीन काल से करते रहे हैं। इस दौरान श्रीकिशन, सचिन, अशोक, जयभगवान, नंदकिशोर, रामकिशोर, रामनिवास, धर्मदास भी मौजूद रहे।