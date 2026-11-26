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क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत छपरौली थाने में दर्ज कराई। बताया कि उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी और उसके बाद से लापता हो गई। एसआई नवनीत कुमार ने लापता किशोरी के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू दी। मंगलवार को पुलिस ने किशोरी को महिला आरोपी रचना के साथ निवाड़ा यमुना पुल के पास बरामद किया।पूछताछ में किशोरी ने बताया कि वह एक नवंबर को राष्ट्र वंदना चौक के पास खड़ी थी। तभी यूसुफ निवासी बागपत मिल गया। अपनी बातों में फंसाकर उसे अपने साथ लेकर चला गया। वहां साइबर कैफे में दुष्कर्म किया। वहां से सोनीपत के दिल्ली गेस्ट हाउस में लेकर गया।यूसुफ ने होटल मालिक बसौद निवासी इखलाक त्यागी के साथ मिलकर चार दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद रचना निवासी लहचौड़ा व हाल निवासी लोनी जिला गाजियाबाद को बुलाया। यूसुफ और इखलाक ने देह व्यापार कराने और बेचने के लिए उसे रचना के साथ भेज दिया।रचना ने 17 दिन तक अपने घर में बंधक बनाकर रखा और बाहर निकलने का प्रयास करने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में एसपी पूर्णेंदु सिंह ने बताया कि मंगलवार को किशोरी को लेकर आरोपी रचना लोनी से होटल में लेकर जा रही थी, जिसे निवाड़ा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। किशोरी से पूछताछ के बाद दोनों आरोपी यूसुफ और इखलाक त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पूरे मामले में जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।