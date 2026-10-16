Sonipat News: एक साल से नहीं भरा स्ट्रीट लाइटों का बिल, नगर परिषद पर 4.32 करोड़ बकाया

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बकाया राशि की वसूली के लिए बिजली निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है। इसके लिए नगर परिषद सचिव के नाम नोटिस जारी कर एक सप्ताह में बिल जमा कराने के निर्देश दिए हैं। भुगतान न होने पर शहर की स्ट्रीट लाइटों के बिजली कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है।नगर परिषद ने शहर में सड़कों और गलियों को रोशन करने के लिए 12,000 से अधिक स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। इन लाइटों के बिजली बिल का भुगतान लंबे समय से न होने के कारण बकाया राशि बढ़ती जा रही है।बिजली निगम अधिकारियों के अनुसार स्ट्रीट लाइटों का कुल बिजली बिल 5.46 करोड़ रुपये बना था। इसमें से 1.14 करोड़ रुपये पालिका शुल्क के रूप में कम कर दिए गए। इसके बाद भी नगर परिषद पर 4.32 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। लंबे समय से भुगतान न होने के कारण निगम अधिकारियों ने अब वसूली के लिए नोटिस जारी किया है।एक सप्ताह का दिया समय, भुगतान नहीं हुआ तो कटेंगे कनेक्शन :बिजली निगम के एसडीओ रोहित यादव ने नगर परिषद सचिव को भेजे नोटिस में बकाया बिल का भुगतान करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराई गई तो स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इससे त्योहारी सीजन में रात के समय शहर की सड़कों और गलियों में अंधेरा छाने की आशंका है। अब देखना होगा कि नगर परिषद निर्धारित समय में बकाया राशि जमा कराती है या निगम को कनेक्शन काटने की कार्रवाई करनी पड़ती है।स्ट्रीट लाइटों के लिए जारी किए हैं 60 कनेक्शन :बिजली निगम ने शहर में स्ट्रीट लाइटों के संचालन के लिए नगर परिषद को 60 बिजली कनेक्शन जारी किए हैं। बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें सीधे बिजली के खंभों से भी जोड़ी गई हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार इन लाइटों की बिजली का बिल औसत खपत के आधार पर तैयार किया जाता है। ऐसे में शहर की स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल का भुगतान न होने से बकाया राशि लगातार बढ़ती गई।नगर परिषद को नोटिस जारी किया :नगर परिषद ने करीब एक वर्ष से स्ट्रीट लाइटों के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बकाया राशि करीब 4.32 करोड़ रुपये है। भुगतान के लिए नगर परिषद सचिव को नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में बिल जमा न होने पर स्ट्रीट लाइटों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। - रोहित यादव, एसडीओ, बिजली निगम, सोनीपत।