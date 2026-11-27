खरखौदा। पंजाबी एकता समिति खरखौदा ने अपना प्रथम स्थापना दिवस समाज सेवा के संकल्प के साथ मनाया। प्रधान हेमंत बहल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विधायक पवन खरखौदा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले 447 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जूते वितरित किए गए।कार्यक्रम में एसडीएम अमित भारद्वाज, नगरपालिका चेयरमैन हीरालाल इंदौरा और मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन गुलशन ठेकेदार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को अपने हाथों से जूते वितरित किए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने का सराहनीय प्रयास है।ऐसे कार्यों से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज में एकता, भाईचारे और सेवा भाव को मजबूत करना है। इस अवसर पर डाॅ. नरेश सचदेवा, गगन, जोगिंद्र, ध्यानू, राधेश्याम, पंकज, विशाल, महेंद्र, प्रीतम व डाॅ. रमेश बत्रा भी मौजूद रहे।