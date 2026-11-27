विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

-मार्केटिंग बोर्ड ने जारी किया टेंडर, किसानों को मिलेगी सुरक्षित जगहसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। नई अनाज मंडी में किसानों को जल्द ही जर्जर किसान शेड से राहत मिलने वाली है। किसानों, आढ़तियों, व्यापारियों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए मार्केटिंग बोर्ड पुरानी छत बदलने और पिलरों की मरम्मत पर 24.33 लाख रुपये खर्च करेगा। इसके लिए विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है।नई अनाज मंडी में गेट नंबर तीन के नजदीक बना किसान शेड काफी पुराना हो चुका है। इसकी छत में लगी लोहे की चादरों पर जंग लग गया है। लगातार खराब होती हालत के कारण मार्केटिंग बोर्ड ने इसे असुरक्षित घोषित किया है।मार्केटिंग बोर्ड ने किसानों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शेड की मरम्मत की योजना बनाई है। इसके तहत पुरानी जर्जर छत को हटाकर नई छत लगाई जाएगी। इसके अलावा शेड को मजबूती देने के लिए पिलरों की भी मरम्मत की जाएगी। पूरे कार्य पर करीब 24.33 लाख रुपये खर्च होंगे। अधिकारियों ने काम के लिए टेंडर जारी कर दिया है।तीन में एक शेड पहले ही हो चुका है बंदनई अनाज मंडी में तीन किसान शेड बने थे। इनमें एक शेड को करीब दो वर्ष पहले असुरक्षित घोषित कर दिया गया। अब मंडी में केवल दो पुराने किसान शेड बचे हैं। इनमें से एक की छत भी जर्जर हो चुकी है। ऐसे में इसकी मरम्मत होने से किसानों को फसल रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो सकेगा।नए शेड का निर्माण पर खर्च होगा 2.79 करोड़नए शेड का निर्माण पर करीब 2.79 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शेड का आधार तैयार किया जा चुका है। धान का सीजन समाप्त होने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा।वर्जन-नई अनाज मंडी में बना एक किसान शेड काफी पुराना हो चुका है। उसकी छत जर्जर हालत में है। छत बदलने के साथ पिलरों की मरम्मत भी कराई जाएगी। इस कार्य के लिए 24.33 लाख रुपये का टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द ही कार्य एजेंसी को काम आवंटित कर दिया जाएगा।बिजेंद्र हुड्डा, एसडीओ, मार्केटिंग बोर्ड गोहाना।