Sonipat News: चरस तस्करी के पुराने मामले में दूसरा आराेपी गिरफ्तार

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6 किलो 308 ग्राम चूरा पोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार

गन्नौर। क्राइम यूनिट गन्नौर टीम ने 6 किलो, 308 ग्राम चूरा पोस्त सहित आरोपी उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी ईश्वर देव को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 13 अक्तूबर को पुलिस टीम जीटी रोड चौक गन्नौर फ्लाईओवर के नीचे मौजूद थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के गेट नंबर 2 के पास से आरोपी को बाइक के साथ पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके बैग से 6 किलो, 308 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया गया। उसके खिलाफ बड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है।

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सोनीपत। दो माह पुराने 4 किलो, 540 ग्राम चरस तस्करी के मामले में अपराध इकाई कुंडली की टीम ने दूसरे आरोपी उत्तराखंड के नैनीताल जिले के गांव कटना निवासी गणेश को गिरफ्तार किया है। उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ने बताया कि 24 अगस्त को टीम ने कार्रवाई कर गांव घड़वाल के पास भंभेवा मोड़ से आरोपी बलराज को 4 किलो, 540 ग्राम चरस सहित पकड़ा था। उसके खिलाफ बरोदा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर दूसरे आरोपी गणेश को गिरफ्तार किया है।