गन्नौर। महादेव नगर स्थित एक दुकान में बिजली निगम के एसडीओ अमित कुमार डागर के साथ दो युवकों पर थप्पड़ जड़ने के बाद धक्का-मुक्की कर जान से मारने की धमकी दी। एसडीओ ने बड़ी थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।कैलाना एसडीओ अमित कुमार डागर ने बताया कि 23 नवंबर की रात अग्रवाल कार्नर पर गए थे। दुकान में जाते समय एक युवक और उसके साथियों ने धक्का दिया और कई थप्पड़ मारे। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद घर जाते समय दो लोगों ने रोक लिया और हरियाणा सरकार की गाड़ी तुरंत हटाने को कहा। पुलिस से मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। गन्नौर थाने के जांच अधिकारी एएसआई नरेश ने बताया कि एसडीओ ने इस संबंध में शिकायत दी है और दोनों पक्षों को थाना में बुलाया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।