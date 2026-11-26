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संवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। सब-डिपो, गोहाना से राजस्थान खाटूश्याम जाने वाली रोडवेज बस को पर्याप्त यात्री नहीं मिले। दूसरे राज्य के रूट पर बुकिंग कम आने पर मात्र 28 दिनों में ही खाटूश्याम रूट पर बस के पहिये थम गए। अब खाटूश्याम जाने के लिए क्षेत्र के यात्रियों को अब दूसरे जिलों की बसों पर निर्भर रहना होगा।श्रद्धालुओं की मांग पर रोडवेज ने बस अड्डा से सीधे खाटूश्याम के लिए बस सेवा शुरू की थी। खाटूश्याम के लिए बस अड्डा परिसर से चलकर रोहतक, भिवानी होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती थी।रोडवेज अधिकारियों के अनुसार बाहरी राज्य के रूट पर बस की बुकिंग 30 रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। बुकिंग कम होने पर अधिकारियों ने खाटूश्याम के लिए बस का संचालन बंद कर दिया।वर्जनखाटूश्याम के लिए चलने वाली बस में बुकिंग कम मिल रही थी। इससे बस के संचालन का खर्च भी नहीं निकल रहा था। बुकिंग कम होने पर बस का संचालन बंद कर दिया है।- सतीश कुमार, डीआई बस अड्डा, गोहाना।