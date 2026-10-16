Sonipat News: ड्रेन नंबर-6 का बदला डिजाइन, सफाई के लिए बनेंगे रैंप, छह माह में काम पूरा करने का लक्ष्य

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इनके जरिये बुलडोजर और अन्य भारी मशीनें ड्रेन में उतर सकेंगी। इससे गाद और गंदगी निकालने में आसानी होगी। नगर निगम ने संशोधित डिजाइन के साथ निर्माण कार्य में तेजी लाने और अगले छह माह में परियोजना पूरी करने का लक्ष्य रखा है।करीब दो वर्ष से अधूरी पड़ी इस परियोजना का निर्माण कार्य जून में दोबारा शुरू किया गया था। नगर निगम आयुक्त से बातचीत में सामने आई योजना के अनुसार शेष कार्य में पांच प्रमुख पुलों के जोड़ जोड़ने और अधूरे हिस्सों को पूरा करने पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नए डिजाइन में भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है ताकि ड्रेन की सफाई के लिए बार-बार अतिरिक्त व्यवस्था न करनी पड़े।110 करोड़ की परियोजना, 92 करोड़ खर्च :ड्रेन नंबर-6 को पक्का और कवर करने की योजना वर्ष 2017 में शुरू हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजना का उद्घाटन किया था। करीब 110 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने, स्वच्छता बढ़ाने और सुंदरीकरण को गति देना था। हालांकि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं हो सका।देवडू रोड से शादीपुर तक परियोजना के पार्ट-1 पर करीब 92 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। वर्ष 2024 के बरसाती सीजन से पहले करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो गया था लेकिन शहर के बीच स्थित पांच पुलों के जोड़ न जुड़ने से परियोजना अधूरी रह गई थी।शेष निर्माण कार्य को लेकर निर्माण एजेंसी गावड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले तैयार नहीं थी। कई दौर की बातचीत और स्थानीय निकाय विभाग मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने जून में काम दोबारा शुरू किया। अब संशोधित डिजाइन के अनुसार निर्माण पूरा करने पर जोर है।इन क्षेत्रों को मिलेगी राहत :परियोजना पूरी होने से मुरथल रोड, बहालगढ़ रोड, सिक्का कॉलोनी, आईटीआई रोड और शादीपुर क्षेत्र में सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। पुलों के साथ सफाई के लिए विशेष रास्ते विकसित होने से भारी मशीनों की आवाजाही आसान होगी। इससे ड्रेन की नियमित सफाई में मदद मिलेगी और शहरवासियों को लंबे समय से अधूरी परियोजना पूरी होने का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है।-दो कोट-ड्रेन नंबर छह के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए डिजाइन में बदलाव किया गया है। ड्रेन निर्माण में लगी कंपनी व निगम अधिकारियों को परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। - हर्षित कुमार, आयुक्त, नगर निगम, सोनीपत।ड्रेन नंबर-6 की कवरिंग परियोजना पूरी होने में छह माह और लगेंगे। ड्रेन के खुले हिस्सों में पुलों और पुलियों तक पहुंचने के लिए रैंप बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई जाएंगी। - पदमभूषण, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, सोनीपत।