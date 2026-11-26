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संवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। कामी रोड स्थित द सोनीपत सहकारी चीनी मिल में नए पेराई सत्र को शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मिल प्रबंधन की ओर से 3 दिसंबर से मिल चालू करने की योजना है। इस पेराई सत्र में करीब 30 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करने का लक्ष्य है।पेराई सत्र के दौरान गन्ने की अनलोडिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मिल में करीब 10 लाख रुपये की लागत से हाइड्रोलिक मशीन भी लगाई गई है। मिल में पेराई सत्र शुरू होने से पहले मशीनरी और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है।चीनी मिल में पेराई सत्र शुरू करने और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर किसान कई माह से आवाज उठा रहे थे। 28 अक्तूबर को सहकारिता मंत्री की बैठक में पेराई सत्र की तैयारियों, तकनीकी व्यवस्थाओं और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई थी। किसानों की एक-एक पोरी खरीदने और गन्ना बिक्री में किसी तरह की परेशानी नहीं आने देने का भरोसा भी दिया गया था।वर्जन3 दिसंबर से पेराई शुरू करने की योजना के तहत शेष तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मिल प्रबंधन की ओर से करीब 30 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है।डॉ. अनमोल, प्रबंध निदेशक, सहकारी चीनी मिल