Sonipat News: आज बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति

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सोनीपत। बिजली निगम की ओर से वीरवार को बिजली लाइनों पर मरम्मत कार्य किया जाएगा। 11केवी राजीव कॉलोनी अर्बन फीडर पर मरम्मत कार्य के कारण सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मामचंद कॉलोनी, मुरथल रोड, विकासनगर, जीवन विहार, जीवन विहार एक्सटेंशन, बोध विहार, डिफेंस कॉलोनी, राजीव कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। वहीं, 11केवी एचबीसी फीडर पर मरम्मत कार्य के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सेक्टर-15 में बिजली बंद रहेगी।