खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया प्रदेश का गौरव : डॉ. अरविंद शर्मा
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:53 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:53 AM IST
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गोहाना। एशियन गेम्स-2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सहकारिता, कारागार, पर्यटन, विरासत एवं निर्वाचन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया।
उन्होंनेबताया कि सोनीपत के सुनील, आशु मलिक, कुशल दलाल और किरण पहल, रोहतक की प्रवीन हुड्डा, हिसार के अंकुश पंघाल, चरखी दादरी के सुजीत कलकल और जींद की कीर्ति शर्मा ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीते।
निशानेबाजी में रेवाड़ी के कमलजीत और झज्जर की सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम में भी हरियाणा के आठ खिलाड़ी शामिल रहे।
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डॉ. शर्मा ने कहा कि गांवों और सामान्य परिवारों से निकलकर खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। खिलाड़ियों की मेहनत, परिवारों का त्याग और प्रदेश की खेल संस्कृति उनकी सफलता का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।
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उन्होंनेबताया कि सोनीपत के सुनील, आशु मलिक, कुशल दलाल और किरण पहल, रोहतक की प्रवीन हुड्डा, हिसार के अंकुश पंघाल, चरखी दादरी के सुजीत कलकल और जींद की कीर्ति शर्मा ने विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीते।
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निशानेबाजी में रेवाड़ी के कमलजीत और झज्जर की सुरुचि ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कबड्डी टीम में भी हरियाणा के आठ खिलाड़ी शामिल रहे।
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डॉ. शर्मा ने कहा कि गांवों और सामान्य परिवारों से निकलकर खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। खिलाड़ियों की मेहनत, परिवारों का त्याग और प्रदेश की खेल संस्कृति उनकी सफलता का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।