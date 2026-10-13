Sonipat News: बेमौसमी बारिश से खेतों में गिरी धान की फसल, अनाज मंडी में भी भीगा धान

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मौसम दो दिन से बदला हुआ था। रविवार देर रात क्षेत्र में बारिश हुई। बारिश से शहर की कई मुख्य सड़कों पर जलभराव हो गया। शहर में सोनीपत रोड और महम-जींद बाईपास सड़क पर जलभराव की स्थिति बनी रही। बारिश का पानी शहर की अनाज मंडी में भी भर गया।अनाज मंडी में आजकल धान की आवक हो रही है। मंडी परिसर में करीब 30,000 क्विंटल फसल पड़ी है। रात को हुई बारिश से मंडी परिसर में खुले में पड़ी धान की फसल भीग गई। बारिश का पानी धान की ढेरियों और बैग के नीचे भर गया। इससे फसल में नमी की मात्रा बढ़ गई।तीन कोट :बारिश से खेतों में धान की फसल गिर गई है। इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा। फसल गिरने के बाद दाना सही ढंग से विकसित नहीं होता। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। - अमित, किसानक्षेत्र में हुई बेमौसमी बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। धान की फसलें पक चुकी हैं। इस समय फसल को पानी की जरूरत नहीं होती। बारिश से बड़े स्तर पर नुकसान होता है। सरकार फसलों की विशेष गिरदावरी करवा उचित मुआवजा दे ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। - सत्यवान, किसानफसल ढकने की जिम्मेदारी आढ़तियों की :अनाज मंडी परिसर में बारिश से फसलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आढ़तियों की होती है। बारिश शुरू होने के दौरान फसलों को ढकने की मुनादी करवा दी गई थी। बारिश के कारण फसल की ढेरियों के आसपास पानी भर गया था। पानी की निकासी करवा दी गई है। - सविता जैन, सचिव, मार्केट कमेटी, गोहाना।