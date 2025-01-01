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सोनीपत। मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय राई में रविवार को एक्स-राइस्ट दिवस मनाया गया। वर्ष 2001 बैच के विद्यार्थियों ने विद्यालय में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती भी मनाई। समारोह में खेल, शिक्षा और अनुशासन के साथ विद्यालय से जुड़े भावनात्मक रिश्तों की झलक देखने को मिली।आयुर्वेदाचार्य डॉ. प्रताप चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक्स-राइस्ट एसोसिएशन (ईआरए) के अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू तथा एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी मौजूद रहे। विधायक कृष्णा गहलावत ने भी समारोह में शिरकत की। उनका विद्यालय से पारिवारिक जुड़ाव रहा है। उनके दोनों बच्चे इस विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं।समारोह का विशेष आकर्षण वर्ष 2001 बैच के पूर्व विद्यार्थियों की रजत जयंती रही। पूर्व विद्यार्थियों ने विद्यालय में बिताए छात्र जीवन के अनुभव साझा किए और अपने व्यक्तित्व निर्माण में संस्थान की भूमिका के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में मिले अनुशासन, शिक्षा और खेल प्रशिक्षण ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दी।वक्ताओं ने विद्यालय के गौरवशाली इतिहास और खेल एवं शिक्षा के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों को याद किया। उन्होंने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलों और अनुशासन को भी समान महत्व देता रहा है। पूर्व विद्यार्थियों ने वर्तमान विद्यार्थियों को परिश्रम, समर्पण और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी।