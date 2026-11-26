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सोनीपत। उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। उपायुक्त नेहा सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों से कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम स्पष्ट अनुशंसा सहित 30 नवंबर तक सूची भेजने को कहा है। यह योजना हरियाणा सरकार के अधीन विभाग, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, मिशन, सोसाइटियां, संस्थान, विश्वविद्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ग्रुप-ए, बी, सी व डी के कर्मचारियों व हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, हारट्रोन, एनआईसी, जिला आईटी सोसाइटी या आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों व मैनपावर पर लागू होगी। पोर्टल पर आवेदन 30 नवंबर तक किए जा सकते हैं, जिसके बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। पुरस्कारों के लिए 1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के कार्य पर विचार किया जाएगा।

संवाद न्यूज एजेंसी