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- सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठकसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। लघु सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक में 30 बिंदुओं वाले एजेंडे पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर निर्माणाधीन चार फुटओवर ब्रिज (एफओबी) की प्रगति की समीक्षा की। कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा संचालक को नोटिस जारी कर जाम लगने पर टोल फ्री कराने का निर्देश दिया।अतिरिक्त उपायुक्त अजय चोपड़ा ने सर्दियों में धुंध को देखते हुए सभी सड़कों पर सफेद पट्टियां (व्हाइट मार्किंग) बनाने और मंडियों व मिलों में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के निर्देश दिए। डियों और मिलों में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने को कहा।राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर निर्माणाधीन चार फुटओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण 30 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें लिफ्ट की सुविधा होगी और सुरक्षा के लिए 24 घंटे गार्ड तैनात रहेगा। एनएच-44 पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम सुभाष चंद्र, एसीपी नरेश, मोटर व्हीकल अधिकारी सचिन ढुल और लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन प्रशांत कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।60 स्कूल बसों की जांच, 12 के काटे चालानसुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा में कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं, महाराणा प्रताप चौक से ट्रक यूनियन रोड तक ड्रेन के फॉलआउट से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपेगी। बताया गया कि अक्तूबर में 60 स्कूल बसों की जांच की गई। कमियां मिलने पर 12 बसों के चालान किया गया।