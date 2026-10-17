Sonipat News: बुजुर्ग की मौत के बाद हत्या की धारा जोड़ी, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी न दिखाने पर जांच अधिकारी को नोटिस

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

परिजनों ने दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मामले में एसीपी जोगिंद्र शर्मा ने जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।गांव कंवाली निवासी सचिन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके पिता लाल सिंह गांव की फिरनी पर सरकारी स्कूल के रास्ते में दीया पकाने की भट्ठी लगाकर काम करते थे। पांच अक्तूबर की रात करीब 11:30 बजे वह भट्ठी देखने के लिए घर से निकले थे।रात करीब 12 बजे वह खून से लथपथ हालत में घर पहुंचे थे। पूछने पर उन्होंने बताया था कि रास्ते में रवि और रविंद्र ने उनका रास्ता रोककर लाठी-डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी है।हमले में गंभीर रूप से घायल लाल सिंह को परिजन अस्पताल लेकर गए थे। हालत में सुधार न होने पर उन्हें पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया जहां वीरवार रात उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया।एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की गिरफ्तारी न दिखाने पर सवाल :परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में नामजद रवि को गिरफ्तार किया है लेकिन दूसरे आरोपी रविंद्र को पकड़कर ले जाने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी दर्ज नहीं की गई। सचिन ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगा दूसरे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस दूसरे आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है।जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी :एसीपी जोगिंद्र शर्मा ने बताया कि मामले में पहले हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक आरोपी रवि को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरे आरोपी को जांच अधिकारी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच अधिकारी ने बताया कि दूसरे आरोपी ने हमले में शामिल होने के बजाय पीड़ित को छुड़वाया था। हालांकि उसे गिरफ्तार न करने पर जांच अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।