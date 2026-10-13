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Sonipat News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, चालक पर प्राथमिकी

Tue, 13 Oct 2026 02:44 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Tue, 13 Oct 2026 02:44 AM IST
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Motorcyclist killed in collision with truck; FIR registered against driver
खरखौदा। गांव हलालपुर में सीएनजी पंप के सामने पीर बाबा धर्मकांटे के पास ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और मृतक के बेटे बल्लू पासवान की शिकायत पर ट्रक चालक जोगा सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।
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बिहार के दरभंगा जिले के अदलपुर निवासी बल्लू पासवान ने बताया कि उनके पिता सुरेंद्र पासवान झज्जर जिले के कुलासी गांव स्थित श्रीश्याम पेपर कंपनी में नौकरी करते थे। वह 10 अक्तूबर की शाम ड्यूटी समाप्त होने के बाद बाइक से कुंडली स्थित अपने किराये के मकान पर लौट रहे थे।
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रात करीब साढ़े आठ बजे उन्हें सूचना मिली कि हलालपुर गांव में उनके पिता सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उन्होंने राहगीरों की सहायता से अपने पिता को खरखौदा के उपमंडल नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बल्लू का आरोप है कि ट्रक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके पिता की बाइक को टक्कर मारी जिससे लगी चोटों के कारण ही उनके पिता की मौत हुई है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक को तलाश रही है।
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