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- बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा, लोगों ने मेयर को सौंपा शिकायत पत्र- पुराना टेंडर 17 अक्तूबर को खत्म होने के बाद बंद पड़ा है अभियान, नया ठेकेदार मिलने का इंतजारफोटो 38: सोनीपत के धोबीवाड़ा क्षेत्र में घर की छत पर बैठे बंदर। स्रोत: पाठकसंवाद न्यूज एजेंसीसोनीपत। शहर में बंदरों का बढ़ता आतंक अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। घरों की छतों पर झुंड बनाकर घूमने वाले बंदर अब कमरों और रसोई तक पहुंच रहे हैं। खाने-पीने का सामान उठाने के साथ घरेलू वस्तुओं की तोड़फोड़ और लोगों पर हमले की कोशिशों ने शहरवासियों की चिंता बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि लोग छतों पर जाने से कतरा रहे हैं और बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। जटवाड़ा, धोबीवाड़ा, सब्जी मंडी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और मॉडल टाउन के निवासियों ने सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर मेयर राजीव जैन से बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू करवाने की मांग की।क्षेत्रवासियों ने बताया कि बंदरों के झुंड दिनभर छतों पर घूमते रहते हैं। कई बार वे आपस में लड़ते हुए अचानक घरों और गलियों में पहुंच जाते हैं। लोगों के भगाने पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। घरों में घुसकर फ्रिज से खाने-पीने का सामान निकाल लेते हैं और सामान बिखेरकर नुकसान पहुंचाते हैं। छतों पर लगे सोलर सिस्टम, डिश एंटीना, बिजली और वाई-फाई की तारों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घरों में जाल तक लगवाने पड़ रहे हैं।बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे अभिभावकमनीष कुमार, अजय कुमार, कविता शर्मा, राजेश, पूनम और आशुतोष ने बताया कि बंदरों के डर से बच्चों को घरों में ही रखने की मजबूरी बन गई है। महिलाएं और बुजुर्ग भी छतों पर जाने से बच रहे हैं। लोगों का कहना है कि बंदरों के हमले की आशंका के चलते सामान्य घरेलू कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। शिकायत देने वालों में राजेश शर्मा, पंडित अमित शौनक, अभिनव शर्मा, सोनिया वर्मा, सत्यवती, सुशीला, आशा, सरोज और गीता शामिल रहे।टेंडर खत्म होने के बाद थमा अभियानबंदरों को पकड़ने का अभियान बंद होने के पीछे नगर निगम ने ठेकेदार नहीं मिलने की वजह बताई है। निगम अधिकारियों के अनुसार, पुराना टेंडर 17 अक्तूबर को पूरा हो गया था। इसके बाद नया टेंडर जारी करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इसी कारण करीब एक माह से बंदरों को पकड़ने का काम रुका हुआ है।नगर निगम जल्द नया टेंडर जारी करने की तैयारी कर रहा है। इस बार करीब एक हजार बंदरों को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही अभियान शुरू करवाया जाएगा। रिहायशी क्षेत्रों और बाजारों में बंदरों के उत्पात पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।राजीव जैन, मेयर नगर निगमनगर निगम की ओर से नवंबर 2025 से 17 अक्तूबर 2026 तक 2143 बंदर पकड़वाए गए। दो बार टेंडर लगाया गया, दोनों बार दो एजेंसियां आई है। जल्द ही टेंडर का आवंटन कर दिया जाएगा।सतपाल सैनी, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम