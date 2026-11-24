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-बीपीएस महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां रहा उपविजेता-तीन दिवसीय युवा महोत्सव का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ हुआ समापनसंवाद न्यूज एजेंसीगोहाना। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां में आयोजित युवा महोत्सव का का मंगलवार को समापन हुआ। महोत्सव में 600 से अधिक छात्राओं ने 35 सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समग्र परिणाम में राजकीय कन्या महाविद्यालय मतलौडा ने ओवरऑल विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि मेजबान बीपीएस महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां उपविजेता रहा।मुख्य अतिथि प्रो. रामपाल सैनी ने स्वयं हरियाणवी रागनी प्रस्तुत कर प्रदेश की लोकसंस्कृति की सुंदर झलक दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मक सोच की महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्यार्थियों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की प्रो. अंजना गर्ग ने कहा कि कला मानवीय संवेदनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़-चढक़र भाग लेना चाहिए। ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने में सहायक होती हैं।छात्राओं की प्रतिभा निखारने के लिए होंगी विशेष कार्यशालाएंविश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुदेश ने कहा कि युवा महोत्सव में छात्राओं की प्रस्तुतियों ने उनकी प्रतिभा और रचनात्मक क्षमता को प्रदर्शित किया है। बेटियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें उचित मंच और अवसर उपलब्ध कराने की है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं की प्रतिभा को और निखारने के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने की घोषणा की।हरियाणवी संस्कृति पर विश्वविद्यालय में हो रहा शोधकुलपति प्रो. सुदेश ने बताया कि विश्वविद्यालय में हरियाणवी संस्कृति और लोकपरंपराओं से जुड़े विषयों पर शोध कार्य भी किया जा रहा है। अंग्रेजी विभाग की छात्राएं भी इस विषय पर पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवा महोत्सव जैसे आयोजन छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ प्रदेश की कला, साहित्य और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं।