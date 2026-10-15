फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sonipat News ›   Massive fire at a mattress-manufacturing factory in Sonipat; two workers sustained burns

हरियाणा: सोनीपत में गद्दे बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग, दो मजदूरों की झुलसने से मौत; अंदर फंसे थे छह कामगार

Thu, 15 Oct 2026 11:51 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 15 Oct 2026 11:51 AM IST
सार

फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के परिजन अमन और राजकुमारी ने आशंका जताई कि आग लगने के समय अंदर अन्य मजदूर भी मौजूद हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते परिजन अंदर फंसे कामगारों की तलाश करने की मांग कर रहे थे।

विज्ञापन
Massive fire at a mattress-manufacturing factory in Sonipat; two workers sustained burns
फैक्टरी में लगी आग - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोनीपत के गांव बारोटा के पास सफियाबाद रोड स्थित लीजेंड पॉलीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड फैक्टरी में वीरवार तड़के भीषण आग लग गई। इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

विज्ञापन


दमकल अधिकारी विनोद ढुल ने बताया कि अकबरपुर बरोटा के वेयरहाउस में तड़के करीब चार बजे आग लगी थी, जिसमें छह लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची दमकल टीमों ने चार लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। आज सुबह करीब 10 बजे आग पर काबू पाने के बाद दो मजदूरों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में ले लिया है।
विज्ञापन




हादसे का विवरण
जानकारी के अनुसार, फैक्टरी में वीरवार तड़के करीब चार बजे अचानक आग लग गई। गद्दे बनाने में इस्तेमाल होने वाली फोम और अन्य ज्वलनशील सामग्री के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दो मजदूर, राजेश और पवन, झुलस गए, जिन्हें बहालगढ़ स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों की आशंका और बचाव अभियान
फैक्टरी में काम करने वाले मजदूरों के परिजन अमन और राजकुमारी ने आशंका जताई कि आग लगने के समय अंदर अन्य मजदूर भी मौजूद हो सकते हैं। इसी आशंका के चलते परिजन अंदर फंसे कामगारों की तलाश करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, फायर विभाग के कर्मचारियों ने शुरू में किसी मजदूर के लापता होने की सूचना से इनकार किया था। आग बुझने के बाद, टीन शेड गिरने के कारण अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी, जिससे बचाव अभियान में परेशानी आ रही थी। शेड हटाने के बाद सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें दो शव बरामद हुए

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed